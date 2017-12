3.5 5 0

In het sombere titelnummer is een smachtende cello de ster, het Ween-achtige ‘Mountain Jive’ schittert ook. Disco moet tevreden zijn met een bijrol. Toch acteert die sterk, want ‘Green Moon Shines Down’ klinkt als Leonard Cohen die in een danstent op Linkeroever de heupen wiegt. En tijdens ‘Journey to the Land of Grey’ lijkt John Carpenter in vorm. Tof schijfje!