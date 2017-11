noel gallagher - Who Built the Moon?

‘We’re definitely not in Oasis anymore, Dorothy!’ besluit de bio van de nieuwe plaat van Noel Gallagher. Nu zijn bio’s altijd marketingtools vol newspeak (copyright George Orwell) en wishful thinking, maar in dit geval werd de bio geschreven door ene Sir Rupert Bashford-Tillermouth, het doelbewust pompeuze pseudoniem van een vriend van Noel.

3.0 5 0

Soms klinkt ‘Who Built the Moon?’ als iets van Primal Scream, dan weer als The Beatles ten tijde van ‘I Am the Walrus’ of U2 ten tijde van ‘Achtung Baby’. Maar nog vaker als Iets Nieuws, en dat verwacht je niet van een retromaniak van middelbare leeftijd. Noel verklaarde eerder dat hij af wil van de ‘parka mob’, de fans van het eerste uur. Maar waar voor Liam what you see is what you get geldt, vindt Noel nog steeds dat hij iets te bewijzen heeft: roem en status volstaan niet, hij wil avontuur en respect. Dat siert hem, en deze plaat zou een triomf zijn als alle songs íéts beter waren geweest.