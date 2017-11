‘Reputation’ draait helemaal rond wilde trapbeats, galmende synths en eigentijdse r&b-klanken, mee opgetrokken door topproducers Max Martin en Jack Antonoff. ‘Look What You Made Me Do’ is narcistische elektrokitsch, ‘Gorgeous’ en ‘Getaway Car’ zijn twinkelende popdiamanten die zo op het superieure ‘1989’ hadden gekund. ‘This Is Why We Can’t Have Nice Things’ is een bijwijlen hilarische pop banger met een goeie tekst, ‘Dress’ een prachtig ingetogen moment en ‘New Year’s Day’ een lekker melodramatische afsluiter die bewijst dat the old Taylor – die van ‘Red’ en vriendenboekjesromantiek – lang niet écht dood is. De enige échte sof is ‘End Game’, met een rappende (zucht) Ed Sheeran.

Een goed teken: ‘Reputation’ is al leuk en wordt bij elke luisterbeurt ietsje beter. Op dit moment is het een triomf noch een teleurstelling, maar wel méér het eerste dan het tweede.