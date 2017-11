Van Magnus kent (of herkent) iedereen ‘Summer’s Here’ en ‘Singing Man’, tunes met een commercieel potentieel waar dEUS én CJ Bolland alleen van konden dromen. Enfin, vinden wij toch, want een internationaal monstersucces is Magnus niet echt geworden.

Er zit tien jaar tussen eersteling ‘The Body Gave You Everything’ en de minder lichtvoetige opvolger ‘Where Neon Goes to Die’. Wie Magnus in 2014 durfde te vragen waarom het zo lang had geduurd, kreeg als antwoord: ‘Het leven kwam er hard tussen.’ De langere variant: Bolland raakte betrokken bij de opnames van dEUS-platen, maakte een soloplaat, de periode van drie maanden die werd vrijgehouden was te kort, demo’s en aanzetten werden opzijgelegd tot er wél ruimte vrijkwam in beide agenda’s.