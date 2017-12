Sanders verzamelde op Java field recordings, registreerde er lokale muzikanten, speelde zelf een streepje mee en schakelde krekels in als percussionisten. Terug in Gent zette hij met het verzamelde werk een bijzonder plaatje in elkaar dat bij momenten erg doet denken aan ‘Radio Java’.

Een cd uit 2003 van het Amerikaanse label Sublime Frequencies waar ik ooit veel plezier aan heb beleefd, maar die dusdanig fragmentarisch en eclectisch van aard was, dat die volstrekt ongeschikt was om op te zetten als er volk over de vloer kwam. ‘JAVA’ is dankzij Sanders’ muzikale en compositorische talent veel breder inzetbaar, en op de single ‘Jaipong’ kan met de nodige bereidwilligheid zelfs een westers dansje gepleegd worden. T.C. Matic speelde ooit ‘Le Java’, maar ‘JAVA’ is Belpop zoals we die nog niet kenden.