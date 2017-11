3.0 5 0

Andre Cymone vond het nodig om in 2017 een concept-cd te maken over het voor de zwarte emancipatie cruciale overgangsjaar 1969, met veelzeggende titels als ‘Black Man in America’, ‘Point and Click’ en ‘Black lives Matter’. Zoals steeds telt voor ons: zijn de songs de moeite waard? Ja, dat zijn ze, Cymone klinkt dertig jaar jonger dan hij is, en op ‘1969’ staat geen enkel zwak nummer. Maar ook geen uitschieter.

