Sharon Jones & The Dap-Kings - Soul of a Woman

Deze week is het precies een jaar geleden dat sluipmoordenaar kanker de ravissante Sharon Jones kwam halen. Samen met de geweldige Dap-Kings (onder leiding van bassist Gabriel ‘Bosco Mann’ Roth) maakte ze sinds begin deze eeuw furore. ‘Soul of a Woman’ is een postume release, maar het is zeker geen verzameling kliekjes.

4.0 5 0

Op ‘Sail On!’ en ‘Rumors’ gaan blazers en percussie met elkaar in de clinch en schreeuwt Jones absolute levensvreugde uit de speakers. ‘Pass Me By’ is misschien wel de mooiste track van de eerste helft: gitarist Binky Griptite is in bloedvorm, Jones getuigt van de builen die het leven haar al gaven. Het is de perfecte overgang naar de ballads, waarvan vooral ‘Girl! (You Got to Forgive Him)’ en de waanzinnige afsluiter ‘Call On God’ naar de sterren reiken. ‘Soul of a Woman’ bewijst dat Jones tot de grootsten uit haar genre behoorde.