Wat het eerst opvalt: weinig subtiliteit. Je krijgt te vaak de indruk dat U2, wier back catalogue en experimenteerdrang jarenlang geplunderd werden door mindere goden, zich nu zelf moet verlagen tot recyclage van wat voorafging. Eén keer moesten we aan Bryan Adams denken. Eek! De stuitende banaliteit van de single ‘You’re the Best Thing About Me’, de onverteerbare schmalzrock van ‘Lights of Home’ en de intellectuele gemakzucht waarmee Bono, toch een man van de wereld, het in het van clichés doortrokken ‘American Soul’ over het vluchtelingenprobleem heeft en in één moeite door het woord Refujesus uitvindt: beuuurk! Allemaal dingen die het ons moeilijk maken de nieuwste U2 ernstig te nemen.

Om de zwalpende ska van ‘Red Flag Day’ te appreciëren, strekken een paar flinke neuten bovendien tot aanbeveling, en de lome beat in ‘Summer of Love’ klinkt als een afleggertje van Lost Frequencies. ‘You and I are / Rock and roll / We came here looking for American soul’ zingt Bono in ‘American Soul’, maar helaas is geen van de vermelde muziekgenres op deugdelijke wijze aanwezig.