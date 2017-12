The Rolling Stones - On Air

Deze succulente ‘On Air’-box wil de sixties vatten en doet dat natuurlijk vanuit het standpunt van de Stones en op basis van de optredens die ze tussen 1963 en 1966 bij Auntie Beeb gaven. Da’s van belang, want playbacken was nog niet uitgevonden en alleen de BBC beschikte over ervaren technici die de sound van de Stones eer konden aandoen. Want je hoort hier een prille, maar toch al gehaaide en grenzeloos ambitieuze groep (nog met Brian Jones en Bill Wyman) die bovendien preciezer klinkt dan hun reputatie van je-m’en-foutistische bohemiens deed vermoeden. Je hoort zwart-wit, maar het swingt en het sprankelt: aanstekelijke blues (‘Walking the Dog’), zelden gespeelde snoepjes (‘Crackin’ Up’) en rarities (‘The Spider and the Fly’).

Ook ik was in de sixties nog niet uitgevonden, of wegens borstvoeding en bedplassen toch nog niet beschikbaar voor Stonesconcerten, en deze box geeft me het gevoel dat ik iets fundamenteels heb gemist – een goed teken. En ook al zijn de songs simpel (‘Satisfaction’ is het eerste en enige signaal dat ze méér zullen worden dan een veredelde bluesband), toch geeft ‘On Air’ je het gevoel dat het noodlot bestaat: dat alleen de Stones de Stones konden worden en dat ze voorbestemd waren om de grootste rock-’n-rollgroep uit de geschiedenis van de popmuziek te worden.