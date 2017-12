Elf standards uit het grote songbook, soms obscuur, soms zeer bekend: van ‘Lucky Man’ van Emerson, Lake & Palmer over iets van Sonny & Cher, van ‘Crying in the Chapel’ van The Orioles tot ‘I’ll Be Your Baby Tonight’. Een ware ontdekking zijn de twee songs van Ray Noble en Al Bowlly, uit de tijd dat de Duitsers Londen bombardeerden. Een bad van fijnbesnaarde nostalgie, een ideale pijnstiller op een brakke ochtend na een te heftig nieuwjaarsfeestje.