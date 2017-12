Neil Young & Promise of the Real - The Visitor

4.0 5 0

‘The Visitor’ is zijn ik-weet-niet-hoeveelste plaat en ze klinkt meteen vertrouwd: typische Youngiaanse powerakkoorden worden afgewisseld met melancholieke mondharmonica’s en cowboyritmes. Altijd blijft hij de kritische Canadees, ook over zijn geliefde Verenigde Staten, nu geleid door een ‘game show host who has to brag and has to boast about tearing down the things that I hold dear’. Promise of the Real, zijn nieuwe Crazy Horse met enkele zoons van Willie Nelson, brengt hem in een zetel naar de meet. Hoe mooi ik dat allemaal vind. Just what the doctor ordered.