Over hoe direct en pril de demoversies van ‘John My Beloved’ en ‘Carrie & Lowell’ klonken. Over hoe songs in elektronische outfits gewurmd werden voor de ‘Carrie & Lowell’-tournee. Over welke liedjes het uiteindelijk niet hebben gehaald. Maar alle remixes verbleken bij de intensiteit van de originelen, en van de vier afvallers verdiende alleen ‘Wallowa Lake Monster’, waarin moeder en monsters in wazige super 8-beelden meesterlijk in elkaar overvloeien, een plekje op ‘Carrie & Lowell’. Fans only-materiaal dus.

Voorbeluisteren