Even terugspoelen. In 2004, toen George Bush president werd, organiseerde MTV een Slim Shady-conventie. De inleider van dienst was Donald Trump. Hij praatte toen zoals hij nog steeds praat: ‘Am I right? Of course I'm right! I'm always right! I'm Donald Trump, I'm always right! ’. Eminem was zo wit als geitenkaas, zijn haar was gebleekt met peroxide, Trump was de clown in zijn satire.

Uiteraard is een deel van Eminems publiek rechts, kwaad, racistisch en trigger-happy, en dus kiesvee voor de alt-right. Hij weet dat zelf ook. In 2016 dreigt hij er in ‘No Favors’ van Big Sean mee om de invloedrijke conservatieve schrijfster Ann Coulter te verkrachten met een KKK-poster, een lantaarnpaal, een deurklink, betonschaar, sandaal, blikopener, kaars, piano, zeep, boter, banjo en putdeksel. In het Engels laat het krankzinnige alter ego Slim Shady die woorden niet gewoon rijmen, dit is - zoals in de hoogdagen - een geval van tegelijkertijd een slet brutaliseren en de binnenrijmen perfectioneren.