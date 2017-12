De vergeten plaat van 2017 (1): Princess Nokia - 1992 Deluxe

Opener ‘Bart Simpson’ begint met ‘Damn, I been a fuck up’, en leest als het tienerdagboek van een muts: Nokia wordt als laatste gekozen op het basketbalplein, krijgt zelfs geen lay-upbal in de korf gelegd, droedelt schoolboeken en sneakers vol, worstelt met eczema en eetproblemen, paft weed, vindt zichzelf een nymfomane nerd, aan haar pleegmama is een schroef los, ze liegt en konkelt, bedriegt en spijbelt: ‘A liar, a schemer, a cheater, I do it all / I used to switch schools each coming fall’.

Nokia vindt uitwegen, verslindt Marvel Comics, Tangt met de Wu, als ze zich in de derde song inleeft in Kitana (een prinses uit de ‘Mortal Kombat’-games), geeft ze geen fuck én geen damn meer.