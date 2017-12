Adrianne Lenker was nauwelijks geboren toen PJ Harvey ‘Rid of Me’ uitbracht. Wat die twee met elkaar te maken hebben?

5.0 5 0

Op de tweede plaat van Big Thief snijdt Lenker net zo rauw en diep als Polly. Lenker kende een jeugd vol geweld, en op ‘Capacity’ probeert ze die te analyseren. Daarbij wisselt ze constant van perspectief – de ene keer is ze dader, dan weer slachtoffer. Ze is haar moeder aan het stuur van een auto die uit de bocht gaat, ze is de verkrachter die vanuit de bosjes gluurt. En dat allemaal verpakt in de beste indierock van het jaar.