De vergeten plaat van 2017 (9): Chuck Prophet - Bobby Fuller Died for Your Sins

4.0 5 0

Sinds ‘Homemade Blood’ uit 1997 is Chuck niet meer onder de vier sterren gedoken, en dat in een tempo van één plaat om de twee, drie jaar. ‘Bobby Fuller Died for Your Sins’ is geen uitzondering: dertien succulente rootsrock-pareltjes, waaronder een ode aan Alan ‘Suicide’ Vega, en een getoonzet in memoriam voor David Bowie: ‘Well the Thin White Duke took a final bow / There’s one more star in the heavens now / The moon won’t rise, the sun won’t set / There’s so many things I would rather forget’. Wij ook, maar dit nooit meer: om de twee, drie jaar een plaat van Chuck Prophet beluisteren. Fijn.