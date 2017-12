De nauwelijks 22 jaar oude Melina Duterte is een soort Beta Band of The Avalanches in haar eentje: ze verpakt tal van stijlen, stemmen en instrumenten tot prachtige indiepop, vaak een tikje geëxalteerd.

4.5 5 0

Luister maar naar de single ‘Baybee’, van haar tweede plaat ‘Everybody Works’. Het is indierock, het is euforisch, het is een beetje Flaming Lips, maar ook hoorbaar het werk van een homerecorder, van een unieke artiest. Waar haar debuutplaat ‘Turn Into’ nog een soort mixtape was, is deze elpee een perfectionering van haar modus operandi. Beter, rijker en edgier dan wat Beck momenteel uitvreet.