Herfstbladeren knerpen in ‘walker’ onder de voeten van de 65-jarige technopop-pionier. De synthgeluiden van ‘stakra’ herinneren aan Sakamoto’s groep Yellow Magic Orchestra. In ‘garden’ komt elke nieuwe laag strijkers in een ander tempo.

4.5 5 0

Bij ‘solari’ mogen we zelf een Andrei Tarkovsky-film verzinnen. David Sylvian doet mee in ‘Life, Life’, hij heeft nóg voor Sakamoto gezongen, maar het bombastische is uit hun gesprekken verdwenen. Hoogtepunt ‘ubi’ is een Chopin-piano, een Aphex Twin-stoomboot en een noodsignaal dat asynchroon komt storen. De mooiste mijmering: ‘Hoeveel volle manen denk je nog te zien? Twintig, misschien? En toch lijkt het leven zo eindeloos.’