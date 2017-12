De vergeten plaat van 2017 (8): Serge Gainsbourg & Jean-Claude Vannier - Les chemins de Katmandou

In 1969 maakten Serge Gainsbourg en de Franse componist Jean-Claude Vannier de soundtrack bij de roadmovie ‘Les chemins de Katmandou’, maar die verscheen toen niet op plaat.

4.0 5 0

Erger nog: na een brand in een Parijse opnamestudio leken de mastertapes ervan spoorloos. Enkele jaren geleden werden ze toch teruggevonden, en de allereerste fysieke release van de twaalf instrumentale, schetsmatige nummers blijkt het wachten waard. Het tjingeltjangelende en drony ‘Opium Den’ knipoogt naar straffe freakfolk, ‘Cache cache’ klinkt als mooie en breed georkestreerde tablamuziek, in ‘Fallen Rainbow’ matcht klassiek superbe met jazz. De titeltrack is een coup de foudre tussen een strijkersensemble en een psychedelische rockband: een voorbode van Vanniers en Gainsbarres meesterwerk ‘Histoire de Melody Nelson’.