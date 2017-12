Stephin Merritt, alleenheerser bij The Magnetic Fields, heeft zijn memoires geschreven: geen boek, wel een turf. Vijftig songs, tien per decennium waarover hij kan meezingen, netjes chronologisch gerangschikt over vijf cd’s.

4.0 5 0

Op papier een zware dobber, maar ’t is niet op papier, dat zeiden we al, en wie het oeuvre van The Magnetic Fields kent, weet dat Merritt pas echt schittert als het een beetje meer mag zijn. Zie ‘69 Love Songs’ uit 1999. Exact wat de titel beloofde: 69 liefdesliedjes verspreid over drie cd’s – Merritts meesterwerk. Dat is ‘50 Song Memoir’ net niet, wat niet wegneemt dat wij ’m in één ruk hebben uitgeluisterd.