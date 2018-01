Shame - Songs of Praise

Zo. Van hier af buigen we ons over bijzaken. Bevriende groepen in het genre heten Goat Girl, Shark Dentist, Sorry en Dead Pretties. Als Shame met die nieuwe lichting een affiche deelt, gebeurt dat onder de noemer Chimney Shitters.

De schoorsteenkakkers vroegen ooit asiel aan in The Queen’s Head, de toenmalige pub van het beruchte Fat White Family. In 2014, bij de dood van Margaret Thatcher, werd de Family er betrapt naast een spandoek met daarop ‘The witch is dead.’ Vorig jaar maakte Shame – naar aanleiding van het Brexit-referendum – een Velvet Underground-achtige ballade over de Britse premier Theresa May: haar naam rijmt in het refrein cynisch op ‘Won’t you let me stay.’