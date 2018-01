Nu maakt ze al enkele jaren mesjogge mixtapes. Haar nieuwe esthetiek (hyper, flashy, voor geen gat te vangen) komt tot een hoogtepunt op ‘Pop 2’, tegelijk sexy popplaat én agressieve ontmanteling van het genre. De productie (van het PC Music-collectief) klinkt als iets dat werd teruggeseind uit het jaar 2022. De slagzin komt uit ‘Femmebot’: ‘Go fuck your prototype / I’m an upgrade of your stereotype.’ Charli XCX is, als vergelijkingen nog opgaan, de nieuwe Robyn.

Voorbeluisteren