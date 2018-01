De rest is van Pharrell en zijn negen gasten (of zijn het er elf?). Die zijn niet van de minsten. Rihanna opent met ‘Lemon’ en Ed Sheeran krijgt in afsluiter ‘Lifting You’ wat old school ragga onder de voeten geschoven. Waarmee we meteen twee van de vier à vijf songs vermeld hebben die het onthouden waard zijn. Kendrick Lamar blaast leven in de zaak met ‘Don’t Don’t Do It!’ – een nu soul crossover met Pharrells beste refrein – en later nog eens, geflankeerd door M.I.A. in ‘Kites’, een oefening zo luchtig als zijn titel laat vermoeden.

En het is fijn om André 3000 nog eens te horen in ‘Rollinem 7’s’, maar ook niet veel meer dan dat. ‘No_One Ever Really Dies’ – zelfs de titel, N.E.R.D. voluit, is ongeïnspireerd – is vooral heel veel Pharrell by numbers. Puik gedaan, klinkend als een miljoen dollar, maar muzikaal veelal het equivalent van een stel opwarmingsoefeningen vóór het echte werk moet beginnen. En dat begint nooit.