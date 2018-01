Black Rebel Motorcycle Club - Wrong Creatures

Niets dat niet aan de olympische limiet voldoet – het gebruik van doping zien we voor één keer oogluikend door de vingers – maar op basis van de twee voormelde kleppers moet Black Rebel Motorcycle Club, ouder wordende band of niet, nog altijd tot méér in staat worden geacht. Bijvoorbeeld tot het uitzweten van een plaat die zich écht kan meten met Grote Voorbeelden als ‘Nowhere’ van Ride of ‘Psychocandy’ van The Jesus And Mary Chain, wat toch altijd de stille ambitie is geweest. Wij geloven erin, nu de heren Hayes en Been zelf nog.