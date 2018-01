Ook ‘Coast to Coast’ is – zeker naar Tune-Yardsnormen – een catchy ding. Mocht de song een quizvraag over lang geleden zijn, Eurythmics was een mogelijk antwoord geweest. Vroeger maakte Tune-Yards niet altijd even makkelijk te ordenen chaos, en ook in deze song zitten kleine stoorzenders: een machine die niet wil starten, een synthkoortje dat stormgeluiden maakt. Toch laat het besluit over de plaat zich hier al perfect voorspellen: Merrill Garbus is definitief gaan zingen for the sake of the pop song.

Kenners zullen zeggen: dat wás al zo, op het drie jaar oude ‘Nikki Nack’. Ja, maar ‘I Can Feel You Creep into My Private Life’ bevestigt dat dubbel en dik: met ‘ABC 123’ bijvoorbeeld, dat aan de goeie luim van Santigold doet denken, en verder terug in de tijd ook aan die van Bow Wow Wow.