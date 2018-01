First aid kit - Ruins

Op ‘Ruins’ zingen Klara en Johanna Söderberg over grotemensenproblemen: Klara’s verbroken verloving, afscheid van geliefden en de moeilijke zoektocht naar het mooie achter al die pijn. Dat levert best mooie songs op: ‘It’s a Shame’ en ‘Postcard’ behalen zelfs het niveau van eerdere pronkstukken ‘Emmylou’ en ‘My Silver Lining’. Alleen jammer dat hun muziek er niet minder aaibaar op is geworden. In de EHBO-koffer van de zusjes Söderberg zitten nog steeds pleisters en zalfjes: goed voor een schaafwond, maar voor een serieuze breuk van het hart grijp je toch beter naar het echte spul, zoals Dylans ‘Blood on the Tracks’ of Joni Mitchells ‘Blue’.