Ook door ‘Semicircle Song’ is het in ons heelal alle dagen carnaval: terwijl een fanfare luidruchtig voorbij stapt, wordt hier aan de mensen van The Detroit Youth Choir hun voornaam en sterrenbeeld gevraagd. Van het beste Go! Team-werk – songs waar ze doorheen racen – is helaas niet veel terug te vinden. In de plaats van tintelend gitaarwerk: een jazzy instrumental met fluiten. Iemand? Of liever iets zeurderigs met sitar en achterstevoren afgespeelde opnamen? Om maar te zeggen: de Go! Team-discografie is een pak straffer in 2004 en 2007.

