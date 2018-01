Glen hansard - Between Two Shores

28 jaar later timmert Hansard op zijn derde soloplaat verder aan een muzikale weg die lijkt op een Alpenrit in de Tour de France. Fabuleuze vergezichten, veel volk langs de weg. Wat een warm, eerlijk en feestelijk plaatje is dit, ondanks het kamerbrede liefdesverdriet dat over veel tracks is gedrapeerd. Rootsy folk meets getormenteerde soul. Denk David Gray met een serieuze geut Otis Redding, maar minder zoetgevooisd. Met heerlijke blazers ook, en Hansard zingt elk triest woord alsof hij het meent.