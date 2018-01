The shins - The Worm’s Heart

Probleem met het – overigens terecht niet van populariteit gespeende – gezelschap rond James Mercer: net zoals bij Elbow of Death Cab For Cutie weten we het ondertussen wel een beetje. De muziek is fraai, de modus operandi is voorspelbaar. ‘The Worm’s Heart’ is een flipped versie van de laatste cd. Wat traag was, is nu wat sneller en vice versa.

The Shins maken dynamische muziek, maar dan als het over hunkeren gaat, of waar het hartje boemboemboem van slaat. Dus of Mercer ‘Name for You’ (opener op de eerste plaat, nu de afsluiter) nu hard of zacht speelt: het heeft nauwelijks een meerwaarde– hard en zacht zijn sowieso al relatieve begrippen bij hem. Deze plaat is te goed om als gimmick af te schrijven, maar ze past toch vooral perfect in het foedraaltje waarop geschreven staat: ‘voor de fans’.