Calexico - The Thread That Keeps Us

Oftewel: Trump maakt hem kwaad en daarmee is deze plaat een ietsiepietsie rafeliger en meer uptempo geworden dan de laatste Calexico-cd’s. Burns maakt pure pop in ‘End of the World with You’. In ‘Bridge to Nowhere’ zijn de drums en snaren lekker nijdig, het refrein is warm. Mooie combinatie. ‘Dead in the Water’ zal Josh Homme jaloers maken. Er is weinig mariachi in te vinden, maar het Spaanstalige ‘Flores y Tamales’ is wel de heetste peper in het gerecht. Calexico is een grote band, die te weinig bekend is. Hij zal geen nieuwe zieltjes meer winnen, maar heeft wel alweer een bovengemiddeld goede plaat gemaakt. Een groep naar ons hart.