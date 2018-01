Flying Horseman - Mooie maar bizarre kinderen

Een met schommels behangen darkroom in Berlijn. Een langzaam smeltende iglo op de Noordpool. Een verlaten mijnsite in de Borinage. Allemaal decors die, als men erover had gezegd dat Bert Dockx en zijn Flying Horseman daar inspiratie hadden opgedaan voor hun nieuwe plaat, mij een overtuigd ‘Waar ánders!?’ hadden ontlokt. De waarheid is – behalve als je Iggy Pop heet – altijd banaler: de tien tracks op ‘Rooms / Ruins’ zijn geïnspireerd door en grotendeels geschreven tijdens een verblijf van zeven weken in (snurk) deSingel in Antwerpen.