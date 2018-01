Nils Frahm - All Melody

Waar hij voorheen noodgedwongen creatief was met beperkingen, gidst hij ons op ‘All Melody’ door de eindeloze mogelijkheden van zijn fonkelnieuwe studio. Klanken uit een zelfgebouwd pijporgel ontpoppen zich tot stuiterbeats in ‘Sunson’, ‘Kaleidoscope’ buitelt Philip Glass en Terry Riley achterna en laat ons duizelig achter. De sfeer is nachtelijk en dromerig. ‘My Friend the Forest’ tokkelt je zachtjes wakker in een piano-bar na sluitingsuur, terwijl ‘#2’ door neonverlichte winkelstraten spookt. Héérlijke studio, daar in dat Berlijnse Funkhaus, maar vooral: wát een gids!