Als hij in ‘I Love You, Will You Marry Me’ zijn beste Alex Turner neerzet, herkent u hem van de radio. Maar hij doet ook aan ska, hiphop en te hoge ambities. ‘Polygraph Eyes’ is een moderne wals over #MeToo, een geheide radiohit, maar ook klef en kortademig.

‘Tin Pan Boy’ is een onvaste uithaal naar projectontwikkelaars, in ‘Anarchist’ poogt hij Blink-182 te kruisen met Ed Sheeran. Yungblud is een opwindend jong talent en heeft iets te zeggen, maar qua vorm, uitvoering en zelfbeheersing moet hij – voor hij zijn volwaardig debuut maakt – eerst de vingers uit de neus halen.