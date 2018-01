CupcakKe rijmt zonder een spatje schroom over álles, in een bijna absurd directe, cartooneske stijl. Over (veel) seks dus, maar ook over haar twijfels (‘Single While Taken’), discriminatie (‘Crayons’) of overleven in het mijnenveld van de sociale media (‘Self Interview’).

Tel daarbij op dat haar sound diepe wortels heeft in de drill music van haar thuisstad Chicago (‘Meet and Greet’), maar ze net zo graag feestjes bouwt met tropical house- en reggaeton-ritmes, en je weet dat het maar een kwestie van tijd is voor we allemáál slurpers (het koosnaampje voor haar fans) zijn.