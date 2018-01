BØRNS - Blue Madonna

‘BØRNS: Garrett Clark Borns, 26 jaar, uit Grand Haven, Michigan.’ Garrett: een man! Zo klinkt hij niet, en zo ziet hij er ook niet uit. Garrett zingt met een kopstem, draagt naveltruitjes en is een visuele kruising tussen Kurt Vile en Kate Moss. Muzikaal gaat hij voor de popsong met grote P, wat vergelijkingen oplevert met MGMT, Pulp, George Michael, Tame Impala, Lana Del Rey.

Die laatste zingt mee in de uitstekende single en openingstrack ‘God Save Our Young Blood’, zit in de backings van de titeltrack, en liet haar zus de hoesfoto leveren. ‘Blue Madonna’ eindigt in een bos van strijkers. Maar ook daar kent Garrett Clark Borns de weg. Een, euh... man om in de gaten te houden.