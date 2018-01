Vergeet even de snedige sax waarmee Robin Verheyen bij TaxiWars in duel gaat met Tom Barman. Dit is de neerslag van wat Verheyen in New York doet met de bevriende veteranen Marc Copland (piano), Drew Gress (bas) en Billy Hart (drums). Die laatste heeft meegewerkt aan een kast vol platen: ‘Tutu’ én ‘On the Corner’ van Miles Davis staan in die kast.