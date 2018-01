Aan zoveel hoge verwachtingen kan eigenlijk onmogelijk voldaan worden. En ja: ‘Langdradig, teleurstellend, meer van hetzelfde,’ krabbelden wij eerst in ons notitieboekje. Dat we stront in de oren hadden, bewezen de tweede, derde en zevenendertigste luisterbeurt.

Verknocht aan ‘Woman’ als we zijn, lieten we ons het snelst beetpakken door het openingsduo ‘Waste’ en ‘Taste’. In ‘Waste’ zingt Milosh alsof elk woord een vette druppel honing is die traag van zijn onderlip drupt. ‘Taste’ toont aan dat melancholie en weltschmerz niet het exclusieve eigendom zijn van introverte singer-songwriters.