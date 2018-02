Franz Ferdinand - Always Ascending

Op ‘Always Ascending’ klinkt Franz Ferdinand, twee verse leden ten spijt, als een groep die niets nieuws meer te vertellen heeft, en zijn heil dan maar zoekt in net iets te vergezochte akkoorden- en ritmewisselingen, en zogenaamd spitsvondige tekstregels à la ‘The secret of longevity is to stay away from men’. Ja, voor ‘Lazy Boy’ en het wel héél opzichtig naar Talking Heads lonkende titelnummer kunnen we, als de wind goed zit, nog enige clementie opbrengen. Maar over de rest denken we na de vijfde luisterbeurt nog altijd hetzelfde als na de eerste: nah.