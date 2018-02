Offset, Quavo en Takeoff zijn de mogelijke bedenkers van de dab-dans. Hun eerste single heette ‘Versace’: daarin zit 164 keer het woord ‘Versace’. Migos ging pas echt viraal toen een interviewer wilde weten waarom Takeoff geen strofe had gekregen in hun grootste hit ‘Bad and Boujee’. Een onverstaanbare Takeoff antwoordde: ‘Does it look like I’m left off ‘Bad and Boujee?’ De interviewer blééf het niet verstaan, de drie Migossen werden kwaad, en het tumult dat daarna ontstond domineerde nog een tijdlang de headlines.

Aan straffe rhymes en versregels vol wijsheden doet Migos niet. ‘More PJs than Pablo’ betekent meer privéjets dan drugsbaron Pablo Escobar. Omdat ze geen bankiers vertrouwen, verstoppen ze hun geld in de muren van hun kastelen. Hun auto’s hebben vleugeldeuren. Hun horloges komen in een veelheid van merken en soorten. Sommige hebben een opengewerkte wijzerplaat. Iced betekent mét, plain zónder ingelegde steentjes.