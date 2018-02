De impact van ‘Oracular Spectacular’ (2008) en ‘Congratulations’ (2010) zouden ze nooit meer evenaren. Of toch? Want wij zijn al ruim een week in de ban van ‘Little Dark Age’, de vierde van MGMT, en laten ons gewillig aanzetten tot swingen, mijmeren dan wel weemoedig wegdromen, door songs die nagenoeg het volledige emotionele spectrum bestrijken. Favorieten aanhalen is makkelijk, al kunnen het er volgende week weer andere zijn. De op Trevor Horn-leest geschoeide opener ‘She Works out Too Much’, het vrolijke treurlied ‘When You Die’, de prog-krautrock van ‘Days That Got Away’, de heerlijke eighties- melancholie van ‘One Thing Left to Try’, en ‘Hand It Over’, veruit de beste song die Tame Impala nooit geschreven heeft. MGMT: een groep voor de toekomst!