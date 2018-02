Car Seat Headrest - Twin Fantasy

In 2016 brak Toledo echt door met ‘Teens of Denial’, één van de meest gelauwerde platen van dat jaar. Sindsdien heeft hij een budget, een band en carte blanche. Daarom nam Toledo – die al naar de oorspronkelijke ‘Twin Fantasy’ verwees als ‘mijn meest persoonlijke plaat’, maar ook als ‘the sound of failure’ – die krakende, nooit helemaal afgewerkte plaat opnieuw op. Met betere muzikanten, een meer doordachte opbouw, en een geluid waar een matras of zes van afgehaald werd. Toen hij enkele jaren geleden bij Matador tekende, had hij het al als clausule in zijn contract laten opnemen: ‘Niet morren als ik straks in de achteruitkijkspiegel kijk.’

‘Beach Life-In-Death’ is dertien minuten lang de pièce de résistance van deze nieuwe opname. We horen daarin eerst een Strokes-song met een Knausgard-tekst – iets over de banaliteit van het leven. Meteen daarna enkele wanhoopskreten die bijna ondraaglijk echt klinken. Wat later stapelt hij twintig lagen gitaar op elkaar. Toledo: ‘In een eerder stadium waren dat er maar zes. Het klonk als een lege kamer.’