dirk. - Album

dirk. – brons in Humo’s Rock Rally 2016 – levert met ‘Album’ een debuutplaat af die in een zucht voorbij is. Een hele luide, beklijvende zucht. Acht songs waarin roerganger Jelle Denturck onder meer de dood van zijn moeder probeert te verwerken.

4.0 5 0

‘Please help me understand,’ klinkt het aanvankelijk heel zachtjes in opener ‘Gnome’, om uiteindelijk in een oerschreeuw van woord en geluid te ontaarden. dirk. neemt op ‘Album’ nergens langer dan enkele seconden gas terug. En als het gebeurt, is het altijd om de hamer vervolgens nog harder weer te laten neerkomen. De band koppelt de dwingende agressie van Fugazi aan het melodieuze vernuft van Pavement en Pixies, en vuurt retorische levensvragen af zonder het antwoord af te wachten. Resultaat: een uitstekend medicijn voor de pijn van het zijn.