De hoesfoto’s van ‘Man of the Woods’ – Timberlake in de Amerikaanse natuur – moeten puurheid suggereren, maar lijken wel jaren 80 Marlboro-reclame. De muziek is geen bijzondere wedergeboorte, eerder een tournee langs Timberlakes grootste successen met Timbaland en The Neptunes, die ook hier de maat aangeven. Dat levert goeie dansnummers op als ‘Filthy’ en ‘Midnight Summer Jam’, maar de neppe werkmanssong ‘Livin’ Off the Land’ ruikt naar het opportunisme dat Timberlake etaleerde op de Super Bowl, toen hij dat duet deed met een verschijning van Prince. Een dode kan z’n toestemming niet geven voor zo’n duet, dus daar blijf je af.