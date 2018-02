Diversen - 'Black Panther: The Album' & 'Rappers van eigen kweek'

Black Panther: The Album: ★★★★☆

Rappers van eigen kweek: ★★★✩☆

‘Rappers van eigen kweek’ telt maar liefst 44 tracks: dat gaat op blufpoker lijken. Het verbale vuurwerk spat uit de groeven bij onder meer Le 77, Blu Samu, L’Or Du Commun, Zwangere Guy, Q-Cut x Moontroop, blackwave. en Brihang. Isha leert ons dat putain wordt uitgesproken als ‘puting’. Veel variatie ook: de smoothe Eddy Ape, een funkadelische DVTCH NORRIS en r&b-crooner Darrell Cole tonen hoe voedzaam de mest op ’s vaderlands velden is. Van Gent tot Luik, via Bachten de Kupe naar Sint-Niklaas, en tussendoor véél Brussel – eigenlijk ontbreekt alleen ’t Hof Van Commerce.

Een heel ander beest is de soundtrack van ‘Black Panther’. Even uiteenlopend – southern rap, nu-soul, veel California dreaming en Zuid-Afrikaanse gqom – maar het niveau van de veertien tracks ligt verschroeiend hoog. De inspiratiebron is een comic en een actiefilm, maar Schoolboy Q, Lamar en Travis Scott rappen over de échte, dagelijkse strijd tegen armoede en geweld. Vince Staples smeedt snode plannen met de Zuid-Afrikaanse Yugen Blakrok en de 20-jarige Khalid (straks ook op Werchter), maakt van ‘The Ways’ het lieflijkste rustpunt tussen al het pikdonkere geweld.