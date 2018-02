Weten we wel: dat het de tweede van Tubelight is, ooit Rock Rally-finalist, en dat Lee Swinnen – zoon van, jawel, zijn vader – ook deze keer het wiel niet heruitvindt. Niet erg, zeggen wij, zolang er maar gedemarreerd wordt. Vrij van verboden middelen bovendien: de psychedelica van debuut ‘Heliosphere’ blijven deze keer achterwege, buiten weggooiertje ‘LSD Coy Boy’ dan. In de plaats komen The Strokes en Iggy nóg iets dichterbij: in ‘Perfect Routine’, ‘Isolation’ en ‘Snake Oil Salesman’ is het onbezorgd sjeezen, en in ‘Nervous Jim’ en ‘The Exposition’ zet een lijzige Lee zelfs even een geloofwaardige Lou neer. ‘Nog even classy als altijd,’ leest de collage op de hoes. Niets gelogen. Wat het ook moge betekenen.

