U.S. Girls - In a Poem Unlimited

Mocht ze dat willen, tenminste. Iggy Pop omschrijft haar muziek als pop, maar dan door een deeltjesversneller gejaagd. Onder het kabaal van de bubbelende elektronica en de Voodoo Chile-gitaarsolo’s zit een schat vol aanstekelijke melodieën, je moet alleen bereid zijn om je handen vuil te maken. Kom je voor de hooks, dan blijf je voor de teksten: in ‘Incidental Boogie’ zingt Remy over een vrouw die mishandeling gelijkstelt aan affectie en in ‘M.A.H.’ is ze woedend over Obama’s gebruik van drones in het Midden-Oosten. ‘Rosebud’ is het kloppende hart van de plaat: een verdómd coole discosong over zelfontwikkeling. Emancipatie klonk nog nooit zo sexy.