Wel, ze zijn het bakken niet verleerd. Neem nu de titelsong, tevens de tweede single, van de nieuwe Breeders: als u erin slaagt om ons een recent nummer aan te wijzen dat geiler klinkt dan ‘All Nerve’ (Kim Deal kan het op haar 56ste godverdorie nog stééds), dan willen wij uw hond zijn. Doodzonde wel dat vlak na dat glorieuze hoogtepunt – overigens vakkundig over het hoofd gezien door Radio 1 en Studio Brussel – het absolute dieptepunt volgt: iemand had Josephine Wiggs duidelijk moeten maken dat er een réden is waarom ze ooit bassiste en geen zangeres is geworden, en had het ijselijke ‘MetaGoth’ in de kiem moeten smoren.

Maar de spons erover: met ‘Spacewoman’ en vooral ‘Walking With a Killer’, dat ze vijf jaar geleden al onder haar eigen naam uitbracht, stelt Kim Deal meteen weer orde op zaken. En dan moet de beste song van de plaat nog komen: ‘Dawn: Making an Effort’, een breed uitwaaierende, door een rinkelende gitaar opgestuwde wall of sound die de geest van Cocteau Twins zaliger gedachtenis oproept. Klasse, zondermeer, al moeten we daarbij aanmerken dat het zinderende niveau van ‘Off You’, ‘Glorious’ of ‘No Aloha’ nét niet gehaald wordt: hun allerbeste jaren hebben The Breeders ontegenzeglijk achter zich liggen.