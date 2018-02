Ezra Furman - Transangelic Exodus

Dat Ezra een androgyne jongen is die, net als bijvoorbeeld Perfume Genius, opkomt voor LHBTQ-rechten is geweten en heel fraai. Maar in de bio bij ‘Transangelic Exodus’ snoeft hij over ‘eerder een roman dan een plaat’ en nog meer poeha. Tja. Wij benaderen ze, simpele zielen als we zijn, gewoon lekker eenvoudig – Furman speelt alweer voortreffelijk voor Jonathan Richman. Zijn indierock is losjes gespeeld, maar nooit zonder doel. ‘Driving Down To L.A.’ is de topsingle, ‘Come Here, Get Away From Me’ is het prijsnummer: het is die klarinet die de uppercuts uitdeelt. Cool plaatje, toffe artiest. Roman of geen roman.