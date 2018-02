Hij zit ook in de band van Roger Waters. Onder eigen vlag werd hij al weggezet als Tom Petty-light. Onterecht, Wilson is een fijne artiest. Zijn nieuwste komt in een malle hoes (‘Prince of Persia’, iemand?), en is wat psychedelischer geworden dan eerder werk. Het is een fraai album, lekker losjes waar het kan en retestrak waar het moet. ‘Over the Midnight’ combineert Fleetwood Mac met de Beck van ‘Morning Phase’, op ‘49 Hairflips’ blaast Father John Misty wat gekte in de muziek. ‘Loving You’ is één van de mooiste singles van het jaar. Wilson: je mag blijven.