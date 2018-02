Andrew W.K. - You’re Not Alone

‘Life is very intense, but that’s not bad: it’s what partying is all about.’

3.0 5 0

Op zijn nieuwe plaat klinkt Andrew W.K. als een kruising tussen een predikant uit het Midwesten en een punker uit de tijd dat CBGB’s in New York het epicentrum van de wereld was. Hij had al negen jaar geen plaat meer gemaakt maar hij is het nog niet verleerd. Andrew W.K. is de ultieme partyboy. Viervaksbanen van songs, met brede refreinen, en de vibe van een 100 dagenfuif met flink wat drank. Queen zonder die met zijn snor. The Attractions van Elvis Costello zonder Elvis Costello. Al moet hij oppassen om niet de nieuwe Foreigner te worden, dat ook. Het knalt allemaal een eind weg, met goed resultaat. Een plaat vol pure Meatloaf-dramatiek,met wat songs die Spring-steen in de jaren tachtig – misschien gelukkig - vergat op te nemen.